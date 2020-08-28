Суд отказался выпустить из-под стражи экс-нардепа Микитася

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отказался удовлетворить ходатайство защитника бывшего президента государственной корпорации "Укрбуд" и экс-народного депутата Максима Микитася об изменении меры пресечения.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, 29 мая Апелляционная палат Высшего антикоррупционного суда Украины сменила меру пресечения бывшему президенту корпорации "Укрбуд" Максиму Микитасю с домашнего ареста на содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 100 млн грн.

Прокуроры САП просили суд взять Микитася под стражу, поскольку он не довнес в установленный судом срок 50 млн залога. В свою очередь адвокаты просили предоставить подозреваемому три месяца для сбора средств, однако суд в этом отказал.

Ранее суд обратил в доход государства 30 млн грн залога, внесенного женой Микитася за экс-нардепа.

Основанием такого решения стало нарушение обязанностей подозреваемым, в частности, он общался с двумя другими подозреваемыми по делу – директором фирмы "Укрбуд Девелопмент" Олегом Майбородой и его заместителем Сергеем Якусевичем, а также с двумя свидетелями – братом Якусевича и Бородавко.

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Напомним, в октябре 2019 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и САП сообщили о подозрении в завладении имуществом Национальной гвардии Украины на сумму более 81 млн грн бывшему нардепу Максиму Микитасю.

Следствие установило, что экс-нардеп, используя подконтрольные ему строительные компании, действуя по предварительному сговору с экс-командующим Нацгвардии, генеральным директором компании-застройщика, частным оценщиком и другими лицами, организовал коррупционную схему с завладением недвижимостью Нацгвардии.

4 октября 2019 года ВАКС избрал Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн грн.

22 октября Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изменил меру пресечения для Микитася. Ему избрали меру пресечения в содержание под стражей с альтернативой залога 80 млн грн. После этого за Микитася внесли залог в размере 80 млн грн и он вышел из СИЗО.