Лукашенко обвинил частный бизнес в "подлом поведении"

Захвативший власть в Беларуси президент Александр Лукашенко считает, что в сложившейся внутриполитической обстановке большинство частных компаний "подло себя ведут".

Об этом он заявил, посещая предприятие "Савушкин-Орша", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Запад.

"Нам надо ставить предприятия (частные и государственные, – ред.) в равные условия, начиная с сырьевых зон. Единственная поправка: мы будем делать акцент на надежность и преданность государству – не Лукашенко. Чтобы не допустить того, что произошло сейчас. У вас в подавляющем большинстве частники начали шататься. И не просто шататься – они многие подло себя ведут", – заявил Лукашенко.

В качестве примера лояльности государству он указал на присутствующих журналистов госСМИ.

"Вот журналисты стоят. У них у половины может быть свое мнение, но они же не ходят по улицам и не достают страну, в то время как гусеницы лязгают за пределами", – сказал Лукашенко.

По его словам, при реализации принципа равенства форм собственности должна присутствовать "морально-политическая поправка".

"Поправка, если хотите, морально-политическая, психологическая, должна быть", – заявил Лукашенко.

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Как сообщалось, ранее Лукашенко признал, что после увольнения ряда сотрудников государственных СМИ для его поддержки в Беларусь приехал ряд сотрудников пропагандистских телеканалов из России.

Напомним, 13 августа рабочие белорусских предприятий провели митинги с требованием остановить насилие в отношении протестующих и провести повторные президентские выборы. На следующий день к ним присоединились еще несколько организаций. Тогда забастовку объявили крупнейшие предприятия страны: БелАЗ, МАЗ, "Беларуськалий", "Гродно Азот", Минский завод колесных тягачей и другие.