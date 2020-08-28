Нацкомиссия обязала публиковать индивидуальные номера потребителей газа в платежках

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), обязала операторов газораспределительных сетей (облгазы) указывать EIC-код потребителя в электронном кабинете и платежке.

Как передает БизнесЦензор, соответствующее уточнение в Кодекс газораспределительных сетей НКРКЭКУ внесла своим постановлением №1611 от 26 августа.

Согласно изменениям, операторы ГРМ обязаны "на постоянной основе в личных кабинетах (при наличии) и ежемесячно в платежном документе бытового потребителя указывать его EIC-код и EIC-код (при наличии) его точки коммерческого учета".

EIC-код – это уникальный 16-значный энергетический идентификационный код, который присваивается каждому потребителю на газовом рынке и формируется комбициями из цифр 0-9 и латинских букв A-Z. Он необходим, в частности, для перехода к новому поставщику газа, что стало возможно с 1 августа.

Однако в НАК "Нафтогаз Украины" заявляли, что ряд облгазов и поставщиков газа прекратили публиковать EIC-код на платежках, что может препятствовать в свободном выборе поставщика газа потребителем.

Как сообщалось, срок действия ПСО завершился 1 августа, после чего потребители получили возможность выбирать поставщика природного газа.

Перед этим Кабинет министров утвердил ООО "Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" поставщиком "последней надежды" (ППН) на рынке природного газа для населения сроком на три года.