В Киеве начали ремонт еще одного загруженного моста

В столице начали ремонт путепровода на Воздухофлотском проспекте.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Киевской городской госадминистрации.

"Мы начали ремонт еще одного "уставшего" объекта – путепровода на пересечении проспекта Воздухофлотского и проспекта Победы. Он построен в 1958 году. А последний ремонт там делали 38 лет назад. Сегодня работники "Киевавтодора" осуществляют замену аварийных балок", – сказал Кличко.

По словам мэра, на путепроводе также отремонтируют плиту проезжей части и тротуаров, обустроят новый слой гидроизоляции и новое асфальтовое покрытие, заменят систему освещения.

"Завершить все эти работы мы планируем в ноябре этого года", – пообещал Кличко.

По данным на сайте "Киевавтодора", сейчас движение по путепроводу ограничено.