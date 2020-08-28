Новини

В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу", – Шмыгаль

3 56153
В госбюджет заложат 20 миллиардов на компенсации по "зеленому тарифу", – Шмыгаль
Кабинет министров заложит в проект госбюджета на 2021 год расходы в сумме 20 млрд грн на прямые компенсации выплат по "зеленому тарифу" для производителей электроэнергии из возобновляемых источников.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил он в ходе онлайн-встречи с Европейской бизнес-ассоциацией (ЕБА), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

При этом Шмыгаль подтвердил, что погашение существующей задолженности по "зеленому тарифу" будет осуществляться в соответствии с условиями ранее подписанного меморандума между правительством и инвесторами в ВИЭ.

Как уточнил агентству один з участников веб-конференции, премьер-министр отметил, что правительство планирует 40% накопленных перед "зеленой" генерацией долгов выплатить в четвертом квартале 2020 года.

Как сообщалось, 21 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №3658, предусматривающий снижение "зеленого" тарифа на 15% для большинства СЭС и на 7,5% для ВЭС, а также компенсацию не менее 20% выплат по нему из госбюджета.

"Зеленый тариф" – субсидия производителям электрической энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), которая была введена в 2009 году. Сегодня зеленая генерация вырабатывает около 7% электроэнергии в балансе страны, но при этом потребляет около четверти всей стоимости электроэнергии.

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

Топ коментарі

  • амфаш
    "Сегодня зеленая генерация вырабатывает около 7% электроэнергии в балансе страны, но при этом потребляет около четверти всей стоимости электроэнергии."
    Это всё, млять, что нужно знать про "зелёный тариф" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • ODNAKO
    Все было нормально в энергосекторе пока не появились зеленные, электричества всем хватало, оно было дешевое, теперь вместо того чтоб поднять заплаты нищим учителям, докторам... пенсии... налогоплательщики должны содержать зеленные электростанции, это возможно только в таком е#анутом государстве как наше...
  • ALEX SUROVV
    Ах***ть, правда? Вместо закупки вооружения десятки миллиардов денег в туалет спускают. Ето в той стране в которой война, в которой каждый месяц умирают десятки детей которым нет денег на дорогостоящие операции, денег Ахметову выделяется больше чем на оборонку. Только потом не пищите что нужно помочь армии.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини