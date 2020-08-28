Зеленский пообещал льготные кредиты аграриям для создания систем орошения

Президент Владимир Зеленский пообещал внедрить льготное кредитование госбанками аграрного бизнеса.

Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с представителями бизнеса во время визита в Черкасскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Если речь идет об оросительной системе, можем проговорить по меньшей мере с государственными банками отдельный формат кредитования. Например, под 3-5%. Давайте предложения", – сказал президент.

Как сообщалось, накануне аграрии Кировоградской области адресовали президенту вопрос о предоставлении государственной помощи из-за влияния неблагоприятных погодных условий на урожай во многих регионах.

В этой связи президент отметил, что необходима долгосрочная реакция на изменения климата, а также поручил Минэкономики подготовить предложения по поддержке пострадавшего от засухи бизнеса в этом году.

"Нужно создавать новые системы полива, программы страхования урожаев. Не волнуйтесь: правительство уже этим занимается – по страхованию готовится соответствующий законопроект", – отметил президент.



