Новини

Зеленский пообещал льготные кредиты аграриям для создания систем орошения

2990
Зеленский пообещал льготные кредиты аграриям для создания систем орошения
Президент Владимир Зеленский пообещал внедрить льготное кредитование госбанками аграрного бизнеса.

Об этом Зеленский заявил в ходе встречи с представителями бизнеса во время визита в Черкасскую область, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Если речь идет об оросительной системе, можем проговорить по меньшей мере с государственными банками отдельный формат кредитования. Например, под 3-5%. Давайте предложения", – сказал президент.

Как сообщалось, накануне аграрии Кировоградской области адресовали президенту вопрос о предоставлении государственной помощи из-за влияния неблагоприятных погодных условий на урожай во многих регионах.

В этой связи президент отметил, что необходима долгосрочная реакция на изменения климата, а также поручил Минэкономики подготовить предложения по поддержке пострадавшего от засухи бизнеса в этом году.

"Нужно создавать новые системы полива, программы страхования урожаев. Не волнуйтесь: правительство уже этим занимается – по страхованию готовится соответствующий законопроект", – отметил президент.

Читайте БізнесЦензор у GoogleNews 

ТОП-новини

всі новини