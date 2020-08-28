Задолженность по зарплате превысила 3,4 миллиарда, – Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в июле выросла на 8,1% и на 1 августа 2020 года составила 3,401 млрд грн.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По данным Госстата, в минувшем месяце сумма задолженности по зарплате работникам экономически активных предприятий возросла на 12,2% и на 1 августа текущего года составила 2,180 млрд грн

Сокращение задолженности по заработной плате в июл -2020 года зафиксировано в Ривненской (на 15,9%), Черниговской (на 9,4%), Житомирской (на 6,9%), Черновицкой (на 6,5%), Хмельницкой (на 5,7%), Винницкой (на 3,3%), Запорожской (на 2,4%), Ивано-Франковской (на 2,3%) и Херсонской (на 0,4%) областях

При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался во Львовской (на 50%), Волынской ( на 33,3%), Луганской (на 20,1%), Кировоградской (на 19,1%), Одесской (на 16,4%), Донецкой (на 13,8%), Тернопольской (на 10,2%), Закарпатской (на 9,9%), Харьковской (на 7,7%), Полтавской (на 6,5%), Черкасской (на 6,1%), Сумской (на 5,2%), Днепропетровской (на 2%), Киевской (на 1,2%) и Николаевской (на 0,9%) областях и г. Киеве (на 4,1%).

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в июле 2020 года задолженность по выплате заработной платы сократилась в сельском хозяйстве – на 5,6% (до 51,888 млн грн), в сфере государственного управления и обороны, обязательного социального страхования – на 2,3% (до 5,758 млн грн), операций с недвижимостью – на 0,5% (до 60,695 млн грн)

Задолженность по выплате заработной платы в июле 2020 выросла в сфере искусства, спорта и развлечений – почти в 2,5 раза ( до 2,083 млн грн), здравоохранении – на 32,1% (до 45,611 млн грн), в сфере временного размещения и организации питания – на 19,5% (до 10,083 млн грн), в профессиональной, научной и технической деятельности – на 12,6% (до 255,074 млн грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности – на 11,3% (до 309,544 млн грн), промышленности – на 7,6% (до 2,526 млрд грн), административного и вспомогательного обслуживания – на 5,9% (до 16,653млн грн), в сфере предоставления других видов услуг – на 4,7% (до 0,444 млн грн), образовании – на 4,1% (до 19, 929 млн грн), в строительстве – на1% (до 44,735 млн грн), в сфере информации и телекоммуникации - на 0,7% (до 10,799 млн грн), в финансовой и страховой деятельности – на 0,3% (до 10,716 млн грн),