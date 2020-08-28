Количество пользователей "Личного кабинета" на Житомирщине выросло до 120 тысяч

За восемь месяцев 2020 года количество клиентов "Житомиргаза", имеющих "Личный кабинет" на сайте 104.ua, выросло на 22 тыс. Сейчас онлайн-сервисом пользуются 120 тыс домохозяйств, которые платят за доставку газа, вносят показания, а также контролируют счет с помощью единого сервиса для потребителей газа.

Об этом говорится в сообщении компании, передает БизнесЦензор.

Уже более пяти лет каждый клиент АО "Житомиргаз" имеет возможность контролировать свой личный счет онлайн. С помощью "Личного кабинета" клиенты компании могут передать показания счетчика, проверить состояние своего лицевого счета и оплатить потребленный газ онлайн. Во время карантина благодаря онлайн-сервисам потребители могли дистанционно управлять счетом за доставку газа и не подвергать себя опасности.

"На протяжении карантина большинство потребителей газа пользовались современными сервисами 104.ua. Ведь только при наличии интернета наши клиенты могли получить квитанцию, оплатить доставку газа или передать показания счетчика даже из самых отдаленных населенных пунктов. Младшие потребители, чтобы уберечь своих родных летнего возраста, добавляли аккаунты и контролировали их газовые дела", - рассказал начальник управления клиентского сервиса АО "Житомиргаз" Сергей Пикуль.

Кроме такого интернет-ресурса, очень популярными среди потребителей природного газа Житомирщины являются Viber- и Telegram-бот 7104.ua. Всего за несколько секунд клиенты получают всю важную информацию по своему лицевому счету: загружают платежки, передают показатели счетчика, платят онлайн за газ и распределение.

АО "Житомиргаз" предлагает потребителям установить мобильное приложение 104 Mobile для Android или 104 Mobile Light для IOS. Удобный интерфейс приложений позволяет налаживать обратную связь с газораспределительной компанией и контролировать несколько лицевых счетов.