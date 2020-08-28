Прокуратура закрыла дело против менеджеров ДТЭК по формуле "Роттердам+"

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) решила закрыть дело так называемой формулы "Роттердам+", Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) не согласно с таким решением и обжалует его в обращении к генпрокурору Ирине Венедиктовой и исполняющему обязанности главы САП.

В пресс-службе САП объясняют решение закрыть дело "Роттердам+" полученными 18 августа результатами комиссионной судебно-экономической экспертизы, которая не смогла подтвердить нанесение ущерба, нанесенного потребителям электроэнергии вследствие применения этой формулы, передает БизнесЦензор.

Прокуратура указывает, что вид и размер вреда, причиненного уголовным правонарушением, являются обязательными для доказывания в уголовном производстве. САП также считает, что в ходе досудебного расследования не получено надлежащих доказательств, которые беспрекословно указывали бы на то, что в результате внедрения решением НРКЭКУ формулы "Роттердам+" кому-либо был нанесен прямой вред или ущерб.

При этом САП считает, что возможности получить достаточные доказательства для доказания виновности подозреваемых и других лиц в суде исчерпаны, отмечая, что все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.

"Учитывая изложенное, составлено постановление, согласно которому 27 августа уголовное производство закрыто в части, касающейся подозреваемых в связи с неустановлением достаточных доказательств для доказательства виновности лица в суде и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование", – сказано в сообщении.

В свою очередь в НАБУ завяили, что решение о закрытии дела "Роттердам +" противоречит принципам верховенства права.

"НАБУ категорически не согласно с таким решением. Мы убеждены, что решение судьбы этого производства вне судебного процесса не будет отвечать законным интересам гражданского общества и государства. Ведь дело "Роттердам+" является знаковым для Украины, и о необходимости ее завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица. Мы будем делать все возможное законными методами, чтобы возобновить расследование и передать дело в суд для ее оценки как беспристрастным судом", – сказано в заявлении.

В Бюро подчеркивают, что расследование этого дела находилось на завершающей стадии, детективы собрали все необходимые и убедительные доказательства для направления его в суд и доказательства виновности подозреваемых.

В НАБУ напомнили, что в рамках расследования дела сообщено о подозрении 6 лицам, в в результате действий которых потребителям электроэнергии нанесено 18,87 млрд грн убытков, что подтверждено соответствующей экспертизой.

Бюро подчеркивает, что комплексной экспертизой также подтверждены расчеты убытков за 2016-2017 годы, но суть ее сводится к тому, что вопрос противоправности действий, соответственно, и наступления убытков, должен решить суд.

"В свою очередь прокурор САП - процессуальный руководитель по делу за все время расследования ни разу не затребовал материалы производства для изучения, не спрашивал у следствия, действительно ли исчерпаны возможности доказывания, и два дня назад обсуждал на совещании, как лучше двигаться по делу далее", – отмечается в сообщении.

"Вместо того, чтобы направить его в суд, по непонятным детективам причин, он неожиданно принял решение о закрытии дела якобы на основании отсутствия достаточных доказательств и возможностей их получить, соответственно, сделал невозможным наказание виновных лиц", – подчеркивают в НАБУ.

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Напомним, ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении 6 лицам в деле формулы тарифа "Роттердам+", в том числе экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и сотрудникам энергохолдинга ДТЭК Рината Ахметова. Вовк объявлен в розыск и скрывается в Великобритании.

В частности, следствием установлено, что бывшие председатель и член НКРЭКУ, действуя по предварительному сговору с другими чиновниками с целью получения неправомерной выгоды генерирующими компаниями тепловых электростанций разработали и приняли необоснованный регуляторный акт, убытки от применения которого оцениваются в 18,87 млрд грн.

В то же время Вовк заявил, что не намерен возвращаться в Украину для допроса по делу "Роттердам+" из-за подозрений в необъективности украинской судебной и правоохранительной систем.

Напомним, начиная с 2016 года стоимость электроэнергии, вырабатываемой ТЭС Украины, регулируется по формуле "Роттердам+".

Формула была утверждена НКРЭКУ, которую возглавлял в то время Дмитрий Вовк.В соответствии с методикой, стоимость топлива определялась по формуле "цена угля в портах Амстердам - ​​Роттердам - ​​Антверпен + стоимость его доставки в Украину". Формула "Роттердам+" применяется как для ТЭС, сжигающих антрацитовую (дефицитную) группу угля, так и для станций, сжигающих газовую группу угля.

Более 80% тепловой генерации в Украине принадлежит группе ДТЭК Рината Ахметова. Сразу после введения формулы "Роттердам +" подорожали и еврооблигации ДТЭК Ахметова, которые скупала компания ICU. Совладелец фирмы Макар Пасенюк является финансовым советником президента Петра Порошенко.