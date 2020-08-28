Банкиры спрогнозировали снижение курса гривни в сентябре до 28,2 грн/$

Гривня к концу сентября 2020 года может ослабиться максимум до 28,2 грн/$ ввиду сезонных факторов, в том числе из-за возвращения рынка к деловой активности и очередного запуска экономики.

Так считают банкиры, опрошенные Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Исторически в конце августа и в начале сентября в Украине отмечается рост курса доллара. Это связывают с возвращением рынка к деловой активности и очередным запуском экономики. Учитывая ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас, рынок ожидает роста курса доллара. Думаю, максимальные значения на межбанке, которое мы можем увидеть в этот период – 28,15-28,20 грн/$1", – отметил директор департамента казначейских операций "Аккордбанка" Юрий Ефремов.

По его оценкам, к концу года курс гривни на межбанковском валютном рынке может ослабиться до 28,20-28,30 грн/$1.

"Глобальных потрясений, если ничего неординарного не произойдет, ожидать не стоит", – добавил эксперт.

Ефремов отметил, что основной причиной укрепления курса нацвалюты в начале августа стало смягчение негативных ожиданий международных инвесторов, вызванных сменой главы Национального банка Украины, после назначения на эту должность экс-предправления "Укргазбанка" Кирилла Шевченко.

"Они остановили выход из облигаций внутреннего госзайма и покупку доллара. Западные инвесторы, анализируя ситуацию, не спешат расставаться с украинскими гособлигациями и ищут оптимальный уровень для выхода из ценных бумаг и покупки валюты", – уточнил эксперт.

Кроме того, 25 августа Министерство финансов разместило незначительное количество "коротких" ОВГЗ под 7% годовых при большом объеме заявок и тем самым дало понять, что оно не планирует привлекать дорогую гривню, добавил он.

Ефремов также указал, что на динамику обменного курса в августе повлияло преждевременное начало сезонной продажи зерновых в связи с жарким летом, продажа валюты "Нафтогазом" для пополнения бюджета и снижение импорта по основным группам потребительских товаров на фоне пандемии COVID-19, в связи с чем валютные приобретения импортеров не имели ощутимого влияния на рынок.

Как сообщил начальник отдела по работе с инвесторами банка "Кредит Днепр" Андрей Приходько, тенденция к укреплению гривни в начале августа вполне соответствует сезонным трендам и связана, прежде всего, с активизацией экспорта озимых зерновых. Он уточнил, что, по данным Минагропрода, экспорт зерновых в первой половине августа составил 2,6 млн тонн и уже превысил показатели июля (2,1 млн тонн).

Эксперт добавил, что в июле выплавка стали (1,77 тонн) практически достигла докоронакризисных значений (-1% к июлю прошлого года) и активизация экспорта металлопродукции также поддержала курс.

Кроме того, последние два месяца цены на железную руду также росли на фоне восстановления экономики Китая, в частности, за последние 30 дней цена увеличилась на 12% – до $120 за тонну, что также является позитивным фактором для гривни, подчеркнул Приходько.

По его словам, объемы продаж ОВГЗ нерезидентами на вторичном рынке сейчас находятся в пределах 2-2,5% от общего объема валютного рынка и не оказывают существенного воздействия на курс.

Вместе с тем Приходько указал, что со второй половины августа волатильность курса традиционно растет, отметив, что тенденция к росту доллара в этот период наблюдалась и в 2019, и в 2018 году.

"Растет спрос на валюту со стороны топливных трейдеров. Аграрии покупают топливо для уборки яровых и посевной кампании озимых, кроме того, в этот период традиционно активизируется закупка газа", – пояснил эксперт.

По его оценкам, в текущем году низкие цены на нефть и газ могут частично нивелировать влияние этого фактора, в частности, несмотря на то, что за последний месяц цена на нефть выросла на 4% – до $45 за баррель, текущие нефтяные котировки ниже на 20% чем годом ранее, а цены на газ – на 25%.

"Что касается финансового рынка, пока нет предпосылок к тому, что нерезиденты увеличат темпы продажи своих пакетов. В первой половине сентября погашений ОВГЗ не ожидается. Однако рост курса доллара в первой половине сентября может поддержать покупка валюты под выплату дивидендов компаниями с иностранным капиталом, вынужденно отложившими из-за эпидемии коронавируса годовые собрания акционеров, на которые выносятся решения о выплате дивидендов", – добавил он.

Приходько полагает, что в сентябре будет наблюдаться умеренный повышательный тренд на валютном рынке, обусловленный сезонными факторами.

Как сообщил эксперт из "ОТП Банка", пожелавший остаться неназванным, основной причиной укрепления гривни на межбанке в начале августа была спокойная ситуация на рынке и, как результат, отсутствие желания нерезидентов выходить из ОВГЗ.

"Такая ситуация не продлится в сентябре. Во-первых, ожидаем сезонного ослабления гривни в начале месяца и отсутствия налогового периода. Скорее всего, рынок будет находиться в узком коридоре 27,40-27,75 грн/$1", – считает он.

Эксперт добавил, что при спокойном рынке и отсутствии форс-мажорных ситуаций гривня в сентябре не подымится выше 27,90-28,00 грн/$1.

Как сообщил директор корпоративного бизнеса "Райффайзен банка Аваль" Руслан Спивак, в августе произошла естественная коррекция курса нацвалюты после июльского выплеска.

"Рынок, увидел, что на данный момент политика нового главы НБУ не оправдывает первоначальные опасения, система стабильна, а спрос уверено покрывается предложением. Насколько продлится этот эффект и что будет осенью? Сентябрь-ноябрь – исторически тяжелые месяцы для системы", – отметил он.

По оценкам эксперта, в 2020 году украинцы не станут свидетелями кризиса ликвидности, при этом многие традиционные факторы останутся, в том числе выплата по дивидендам, активация бизнес активности и, соответственно, спрос на валюту, а также выплаты по внешним долгам, необходимость удерживать растущий дефицит бюджета, уборочная компания и местные выборы.

Эксперт добавил, что кроме внутренних факторов присутствуют так же внешние, в том числе выборы в США, развитие или сокращение локдауна и выполнение обязательств по урегулированию торговых войн (прежде всего со стороны США и Китая), а также состояние и ценовая конъюнктура энергорынка и разрешение ситуации в Белоруссии.

"Я еще в начале года прогнозировал скользящую девальвацию начиная с середины лета с небольшой коррекцией и последующим осенним отскоком в коридоре 27,7-28,5 грн/$1 в середине осени. Думаю, психологический порог в 30 грн/$1 в этом году точно не перейдем, но многое будет зависеть от взаимодействия и степени проблемности внешних и внутренних факторов, а также предсказуемости и стабильности управленческой структуры на уровне государства", – резюмировал он.

По оценкам председателя правления "Идея Банка" Михаила Власенко, в сентябре не будет повышения спроса на валюту и курсовой коридор останется на текущем уровне.

"Деловая активность еще находится на достаточно низком уровне, цены и спрос на энергоносители пока также достаточно низкие. Поэтому мы ожидаем курс к концу года на уровне 28,00-28,50 грн/$1", – отметил он.

По словам эксперта, главными факторами укрепления национальной валюты в августе были продажа валюты агроэкспорерами и металлургами, цены на продукцию которых находятся на достаточно высоком уровне, а также низкий уровень спроса на валюту среди крупных импортеров.

"Нерезиденты перестали активно распродавать гривневые ОВГЗ, чем не создают ажиотаж на рынке, как было в июне-июле текущего года", – добавил он.

Власенко также отметил, что Нацбанк является активным игроком на рынке на протяжении всего времени и в августе практически ежедневно выкупал с рынка излишек предложения валюты, тем самым не давая укрепиться курсу еще сильнее.

По мнению главы департамента казначейства "Пиреус Банка" Игоря Якобчука, сохранение учетной ставки НБУ, продолжение применения ранее утвержденной монетарной политики, отсутствие новых заявлений политиков относительно ожиданий обменного курса и инфляции успокоило финансовые рынки Украины и позволило гривне укрепиться по отношению к доллару США в первой половине августа, а НБУ – выкупить излишки валюты на межбанковском рынке, пополняя резервы.

Среди причин, способствовавших увеличению объема иностранной валюты на межбанковском рынке, были также продажа компаниями валюты с целью уплаты налогов и увеличение валютной выручки аграриев, отметил эксперт.

Он уточнил, что наличный курс фактически повторял изменения, которые происходили на межбанковском рынке.

"Прогнозы относительно обменного курса несколько улучшились. Ожидается, что среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 27,00 грн/$1. В предыдущем консенсус-прогнозе за апрель 2020 ожидалось, что курс составит 28,85 грн/$1", – добавил он.

По словам начальника аналитического отдела "Альфа-Банка Украина" Алексея Блинова, наблюдающееся в летние месяцы восстановление импорта проходит на фоне улучшения экспортной ценовой конъюнктуры, что сглаживает колебания валютного рынка.

Он указал, что факторы повышения волатильности присутствуют, однако они все еще носят характер временных всплесков, а не системной разбалансировки спроса и предложения.

Согласно оценкам эксперта, среднегодовой обменный курс в 2020 году составит 26,90 грн/$1, что фактически очень близко к показателям 2017-2018 годов.

Как сообщила исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова, макроэкономические факторы дают основания ожидать относительной стабильности обменного курса в ближайшие месяцы. Она уточнила, что на рынке металлургической продукции в последние месяцы наблюдался существенный рост цен, что дает основания ожидать довольно высоких поступлений валютной выручки от экспорта до конца года. "Кроме того, Украина собирает один из крупнейших урожаев зерна за всю историю", – отметила Коробкова.

Вместе с тем низкая инфляция и недавнее усиление курса евро на мировых рынках сдерживают фундаментальное давление на гривню через механизм эффективного курса, добавила эксперт.

По оценкам исполнительного директора НАБУ, среднегодовой курс гривни по итогам 2020 года будет близким к 27 грн/$1.

Начальник управления дилинговых операций банка "Пивденный" Олег Ропяк не ожидает существенных изменений курса нацвалюты до конца года.

"Сверху мы ограничены уровнем 28,20 грн/$1, может, 28,50 грн/$1. Снизу мы будем ограничены желанием регулятора пополнять золотовалютные резервы, поэтому прорыва ниже 27,20 грн/$1 я бы не ожидал. Изменить статус-кво могут только форс-мажоры на глобальном рынке или политические катаклизмы внутри страны", – добавил он.

Как сообщалось, по оценкам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, курс гривни до конца 2020 года будет находиться в пределах 27-28 грн/$1 и вряд ли превысит 29 грн/$1.