Корпорация "Эталон" поставит 28 школьных автобусов в Черниговскую и Полтавскую области

ООО "Торговый дом "Эталон-Авто", входящий в корпорацию "Эталон", до 10 декабря 2020 года поставит в адрес Черниговского облсовета 13 школьных автобусов "Эталон" на сумму 23,89 млн грн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на информацию на портале ProZorro, передает БизнесЦензор.

Соответствующий договор подписан сторонами 28 августа после победы ТД "Эталон-Авто" в тендере, объявленном облсоветом 1 июля с ожидаемой суммой закупки 24,054 млн грн.

Вторым участником торгов было ООО "Люмикар", предлагавшее автобусы Ataman производства завода "Черкасский автобус" за 23,93 млн грн.

Кроме того, еще 15 автобусов "Эталон" (в том числе два – с возможностью перевозки школьников с ограниченными возможностями передвижения) могут быть поставлены в Полтавскую область: ООО "ПП "Автоснаб" 25 августа победило в соответствующем тендере, предложив автобусы "Эталон" за 28,094 млн грн при ожидаемой сумме 28,25 млн грн.

Конкурентом в торгах также был дилер завода "Черкасский автобус" с автобусами Ataman.

По информации в ProZorro, в настоящее время ТД "Эталон Авто", в частности, участвует в тендере Черкасской облгосадминистрации на поставку 14 школьных автобусов для области на ожидаемую сумму 25,9 млн грн и 17 автобусов (в том числе двух для школьников на инвалидных колясках) – для Волынской области за 32,815 млн грн.

Как сообщалось, в июле 2020 года "Эталон-Авто" после победы в тендере заключил договор с Днепропетровской ОГА на поставку 32 школьных автобуса на 58,9 млн грн, а в начале августа победил в тендере на поставку 24 школьных автобусов в адрес Одесской ОГА с предложением 45,324 млн грн при ожидаемой сумме закупки 45,6 млн грн.

Корпорация "Эталон" выпускает одноименные автобусы различных классов на Черниговском автозаводе.

Автобусы в модификации "школьный" в Украине выпускают практически все производители автобусов - корпорации "Эталон", "Богдан" и "УкрАВТО", а также "Черкасский автобус", однако чаще всего в тендерах конкурируют автобусы "Эталон" и Ataman.

Как сообщалось, в конце ноября 2019 года правительство одобрило направление 1,9 млрд грн на реализацию комплексной госпрограммы улучшения качества образования в школах, в том числе ожидалось приобретение 430 новых автобусов для подвоза школьников в селах.