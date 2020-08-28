Венгрия с 1 сентября закроет границы для иностранцев

Власти Венгрии приняли решение закрыть границы для иностранцев с 1 сентября для сдерживания распространения коронавируса COVID-19.

Об этом сообщают европейские СМИ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Жители Венгрии, возвращающиеся на родину, должны будут в обязательном порядке отправляться на карантин. Только после того, как результаты двух анализов на COVID-19 будут отрицательными, ограничения для них будут отменены.

В последние дни в Венгрии регистрируют все больше новых заболевших. 28 августа сообщалось о 132 новых случаях заражения, 27 августа - 91, днем ранее - 73. Показатель за минувшие сутки стал самым высоким для Венгрии с пика пандемии.

В общей сложности в Венгрии зарегистрировано 5,5 тыс. случаев COVID-19, около 600 человек скончались впоследствии заражения инфекцией.