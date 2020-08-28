Конституционный Суд отменил указ о назначении Сытника главой НАБУ
Как сообщает пресс-служба КСУ, соответствующее конституционное представление внес 51 народный депутата, их уполномоченным представителем указан близкий к Игорю Коломойскому депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский, передает БизнесЦензор.
Согласно тексту решения, КСУ пришел к выводу, что назначение президентом руководителя органа, который по своим полномочиям функционально относится к органу исполнительной власти, ведет к разбалансировке системы сдержек и противовесов, нарушает функциональное разделение властей, предусмотренное Конституцией.
"Таким образом, Указ противоречит требованиям части четвертой статьи 5, статьи 6, части второй статьи 19, пункта 92 статьи 116 Конституции Украины", – сказано в документе.
В документе отмечается, что указ о назначении Артема Сытника главой НАБУ от 16 апреля 2015 года, признанный неконституционным, теряет силу со дня принятия указанного решения КСУ.
В то же время Суд отмечает, что его решение не распространяется на правоотношения, возникшие в результате осуществления обязанностей главы НАБУ с 2015 года.
Как сообщалось, ранее директор НАБУ Артем Сытник подтверждал, что Бюро сотрудничает с ФБР в рамках расследования дела об отмывании денего "Приватбанка" Игорем Коломойским и партнерами в США.
НАБУ также ведет собственное расследование о выводе средств из "Приватбанка", по словам Сытника, сумма убытков в нем превышает 100 млрд гнрн.