Евросоюз согласовал введение санкций против окружения Лукашенко

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились о введении санкций против высокопоставленных соратников захватившего власть в Беларуси президента Александра Лукашенко.

Об этом верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель, передает БизнесЦензор со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам еврочиновника, им вменяют фальсификацию итогов президентских выборов в Беларуси и насильственное подавление мирных протестов в этой стране.

В то же время, сколько именно белорусских чиновников попадут в черный список, пока неясно. По словам Борреля, уже согласованный список из примерно 20 человек может быть расширен.

При этом против самого Лукашенко санкции пока не вводятся, поскольку министры не смогли согласовать единой позиции по этому вопросу.

О своем разочаровании таким решением уже заявили сторонники жесткой линии в отношении руководства Беларуси, в том числе страны Балтии.

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Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс назвал решение стран ЕС по санкциям "слишком символическим".

"Этого определенно недостаточно. Это нельзя назвать серьезной реакцией", – сказал министр, подчеркнув, что на карту поставлено доверие к Евросоюзу.

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек заявил, что Лукашенко должен быть в санкционном списке.

"Это только вопрос времени, будет ли он в первой редакции или в последующей, если мы не увидим никаких положительных подвижек в Беларуси. Пока список окончательно не определен, он до сих пор разрабатывается рабочими группами. Пока в нем около 20 человек, но какие-то имена еще могут добавиться. У нас есть неделя, чтобы завершить список", – сказал он.

В свою очередь противники санкций против Лукашенко указывали на то, что введение санкций против него может затруднить дипломатические усилия по урегулированию конфликта в Беларуси вокруг сфабрикованных, результатов президентских выборов 9 августа и лишить Евросоюз возможности еще больше ужесточить линию в отношении Минска.

Когда именно будут введены санкции против представителей ближайшего окружения Лукашенко, пока неясно. В частности, Кипр косвенно пригрозил наложить вето на решение о санкциях против Беларуси в том случае, если Евросоюз не усилит давление на Турцию в конфликте вокруг разработки газовых месторождений в Эгейском море.