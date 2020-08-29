"Ощадбанк" списал миллиардные долги крымских компаний Клюевых

В первом полугодии 2020 года объем неработающих кредитов в портфеле государственного "Ощадбанка" сократился на 21% или на 16,4 млрд грн – до 60,9 млрд грн.

По данным Министерства финансов, при этом "Ощадбанк" в первом полугодии списал за счет сформированного резерва 25 млрд грн основной части задолженности заемщиков, "которая возникла в результате аннексии АР Крым", передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.

При этом, если по состоянию на начало 2020 года доля отрасли "Поставка электроэнергии, газа и кондиционирования воздуха" в неработающем портфеле юрлиц в "Ощадбанке" составляла 38,6%, то на 1 июля она упала до 8,6%.

В начале 2015 года в "Ощадбанке" заявляли, что объем задолженности корпоративных клиентов в Крыму достигал $650 млн, а 94% этого портфеля составляли займы на строительство 16 солнечных электростанций, которые связывали с братьями Клюевыми.

Впоследствии стало известно, что "солнечные" проекты Клюевых на континентальной части Украины перешли под контроль китайской корпорации CNBM.

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В целом, по данным Министерства финансов, доля NPL (неработающих кредитов) в портфеле "Ощадбанка" на 1 июля составляла 50%.

При этом 51% кредитов юрлицам в портяеле банка на 55,8 млрд грн были неработающими. За полгода объем NPL юрлиц сократился на 26%, или 16,8 млрд грн (на начало года их доля в портфеле составляла 58%, или 72,6 млрд грн).

Работающий кредитный портфель юрлиц за полгода вырос на 2%, или на 1 млрд грн до 53,2 млрд грн. Рокрытие неработающего кредитного портфеля юрлиц кредитным риском согласно постановлению НБУ №351 (объем резерва по МСФО покрытие за счет капитала) составил 86,2%.

Общий объем кредитного портфеля физлиц в банке составлял 12 млрд грн, а доля неработающих займов – 43% (5,1 млрд грн). За полгода доля NPL физлиц выросла на 7% или 0,3 млрд грн.

Как сообщалось, ранее в пресс-службе "Ощадбанка" заявляли о списании в первом полугодии 2020 года неработающих активов на 22 млрд грн, что позволило снизить удельный вес плохих кредитов (NPL) в общем кредитном портфеле с 55% по состоянию на начало года до 48%.



