Нацполиция объявила бывшего владельца "Дельта Банка" в неуплате налогов на 30 миллионов

Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов на сумму более 30 млн грн.

Об этом сообщает управление коммуникации Национальной полиции, передает БизнесЦензор.

"Фигурант получил иностранный доход в сумме более 150 млн грн. Однако обязательных платежей, предусмотренных законом, в государственный бюджет не оплатил. Банкир нанес государству ущерб на сумму свыше 30 млн грн", – сказано в сообщении.

Следователи сообщили владельцу банка о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины, то есть в умышленном уклонении от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

"В настоящее время досудебное расследование продолжается, полицейские принимают меры по избранию меры пресечения и наложения ареста на имущество", – отмечают в Нацполиции.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

По оценке Фонда гарантирования вкладов физлиц, ориентировочные общие потери кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" составляют более 24,5 млрд грн.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.