Компания Илона Маска представила прототип чипа для интеграции с мозгом человека (обновлено)

Принадлежащая Илону Маску компания Neuralink продемонстрировала промежуточные результаты своей работы на пути к созданию рабочего интерфейса "компьютер-мозг", конечной целью которого собственник компании называет "симбиоз с искусственным интеллектом".

В ходе презентации Маск показал прототип самого устройства размером с монету, назвав его аналогом "Fitbit в вашем мозге", передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание ain.ua.

Маск показал трех свиней, из которых одной не устанавливали устройство, второй установили, третьей установили и затем удалили его, сообщает TechCrunch. Он показал аудитории, что у свиньи с удаленным устройством все в порядке, а затем продемнонстрировал свинью Гертруду с установленным девайсом, который называется Link.

Установленное у Гертруды устройство записывало сигналы от участка ее мозга, связанного с пятаком. Во время демонстрации компания показала, что как только свинья касается чего-то пятаком, это вызывает активизацию работы нейронов.

По словам Маска, устройство может считывать и записывать информацию в 1024 каналах и связываться с телефоном, что позволит управлять им через приложение.

На демонстрации показали только считывающее устройство, которое получало данные из мозга свиньи, однако в планах компании – создание считывающих и записывающих устройств, которые помогут людям с нейрологическими дисфункциями.

Маск пояснил, что свинью с удаленным чипом показали чтобы продемонстрировать, что устройство можно будет удалить и установить новую модель чипа.

По словам предпринимателя, что такое устройство будет стоить около $1000.

СМИ узнали о проекте Neuralink в марте 2017 года.