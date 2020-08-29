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Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты на 277 грн

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Зеленский подписал закон о повышении минимальной зарплаты на 277 грн
Президент Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год, который устанавливает размер минимальной заработной платы с 1 сентября в 5 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства, передает БизнесЦензор.

"Дополнительные расходы на оплату труда из-за повышения размеров минимальной заработной платы и должностного оклада работника 1-го тарифного разряда ЕТС обеспечено за счет экономии бюджетных расходов, предусмотренных в бюджете на обслуживание государственного долга", – сказано в сообщении.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочереном заседании 25 августа приняла закон о внесении изменений в госбюджет на 2020 год для повышения размера минимальной зарплаты с 4723 до 5000 грн с 1 сентября.

В свою очередь Кабмин с 1 сентября пересмотрел зарплаты для бюджетников, повысив оклад работника 1-го тарифного разряда с 2 102 до 2 225 грн.

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Топ коментарі

  • иван гонта e2e9660b
    Ну спасибо, кормилец. Наверно, пришлось велосипед продать ? Не горюй, мы на местных выборах оттанцуем.
  • Павел Добрыня
    Чтоб себе ты так "повышал" и своим детям, вы от жира беситесь, а народ бедствует от таких "повышений" и от таких цен, абсолютно на всё. Вот у вас в Раде, настоящее повышение, там за время твоего правления все миллионерами стали.
  • Майкл Дорси
    Все относительно. И эти 277 грн показывают скотское отношение государства к своим гражданам. Минимальная зарплата в Польше 12.85 зл. в час нетто-на руки (94,70 грг), в Германии - 9,35€ в час (. 306,59 грн).
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