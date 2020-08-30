В Украине 2 096 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки, – СНБО

В Украине по состоянию на утро 30 августа выявлено 2 096 заболевших COVID-19 за сутки, при этом за тот же период 596 человек выздоровели, 25 ранее заболевших умерли.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Днем ранее, 29 августа, был выявлен 2 481 заболевший COVID-19 за сутки, что стало максимальным показателем с начала пандемии, 28 августа было 2 438 заболевших за сутки, 27 августа – 1 974, 26 августа – 1 670 заболевших.

Количество инфицированных с начала пандемии составило на утро воскресенья 119 074 человека, выздоровевших – 56 734, умерли с начала пандемии 2 527 человек. Сейчас в Украине COVID-19 болеет 59 813 человек, что на 1 465 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев за минувшие сутки зафиксировано в Харьковской (198), Львовской (188), Одесской (173), Ивано-Франковской (171) и Тернопольской (160) областях. Больше всего выздоровевших – в Харьковской области (111), умерших – в Киеве (9).

Кроме того, в целом по Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 200 подозрений на заболевание COVID-19.