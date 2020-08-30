Мэр Ивано-Франковска называет отнесение города к "красной" зоне политически мотивированным

Городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив критикует решение Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и технико-экологической безопасности, которым город был отнесен к "красной" зоне эпидемической опасности и называет большинство критериев, по которым было принято такое решение, субъективным.

Об этом Марцинкив сообщил в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Сегодня попадание Франковска в "красную" зону является политическим решением, политически мотивированным решением и призвано будоражить сложившуюся в регионах ситуацию. Поэтому обращаюсь ко франковцам: не молчать, действовать законными методами, для нас очень важно сегодня показать свою позицию", – сказал Марцинкив в видеообращении.

Он также сообщил о принятом решении обеспечить работу общественного транспорта в городе в условиях ужесточенного карантина.

"Общественный транспорт будет работать, коммунальный и частный, в условиях спецперевозок. Общественный коммунальный и некоммунальный частный транспорт будет действовать в режиме обычных маршрутов, но с табличкой "спецперевозки". Такое решение сегодня принято", – сказал он.

Мэр назвал неправильным, когда органы местного самоуправления узнают об отнесении города к "красной" зоне "из социальных сетей и сайтов наших центральных СМИ".

"Считаю также, что большинство критериев – ведь вчера пересмотрели критерии в очередной раз, по которым вводят "красную" зону или "оранжевую" – считаю, что большинство этих критериев субъективны. В частности, критерий заполненных коек в наших городских больницах, в частности, и COVID-ными пациентами, и больными пневмонией – это очень субъективный критерий, потому что сегодня франковские больницы принимают пациентов со всей области, из Монастырисского района (Тернопольской области), Раховского района (Закарпатской области), и потому заполненность наших больниц будет намного больше", – сказал Марцинкив.

Медики Ивано-Франковска, по его словам, уже неделю наблюдают положительную тенденцию к уменьшению количества пациентов в больницах города. Однако эта статистика никем не учитывается.

"Хотят, чтобы сегодня западная Украина перестала работать, чтобы сегодня наши предприятия, спортивные клубы закрывались", – сказал Марцинкив.

Городской голова также обратился к правоохранителям, "чтобы они не превратились в инструмент какой-то политической игры наших власть имущих из Киева, которые принимают такие неразумные решения, и не штрафовали наших предпринимателей".

Он сообщил, что в городе проходит митинг несогласных с вышеупомянутым решением Госкомиссии по ТЭБ и ЧС и записал свое видео на его фоне.

"Это сейчас чрезвычайно важно, чтобы в Ивано-Франковске мы показывали свою позицию, как это показали в Тернополе, как показывают в других городах", – сказал Марцинкив.