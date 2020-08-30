Минздрав обновил список стран "красной" и "зеленой" зон

Минздрав Украины 30 августа 2020 года опубликовал свежий список распределения стран на "зеленую" и "красную" зоны.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

В список вошли 194 государства, из которых к "зеленой" зоне относятся 137 стран, к "красной" - 57.

Среди туристических направлений, открытых для украинцев, в "зеленый" список попали Турция, Египет и Болгария. В "красной" зоне оказались сразу три туристических балканских страны - Черногория, Хорватия и Албания.

С августа Минзрав Украины формирует список стран, исходя из одного критерия - числа заболевших COVID-19 за последние 14 дней в пересчете на 100 тыс населения.

Чтобы страна попала в "зеленый" список, этот показатель на момент обновления должен быть меньше, чем в Украине. По состоянию на 30 августа в Украине он составляет 68,1 заболевших на 100 тыс. населения.

Если страна не ведет статистики заболевших или не предоставляет открытую статистику, она автоматически включается в "красный" список.

Все прибывающие в Украину из стран "зеленой" зоны не должны проходить карантин. Если человек прибыл из страны "красной" зоны, даже если он следовал транзитом через страну "зеленой" зоны, он должен пройти 14-дневную самоизоляцию.

Для прекращения самоизоляции путешественник может пройти ПЦР-тест на коронавирус в Украине или же предоставить результат такого анализа, сделанного не более чем за 48 часов до въезда в Украину. Условием прекращения карантина является отрицательный результат теста, что подтверждает, что человек не болеет.