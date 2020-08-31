Фонд гарантирования продал пул активов "Дельта Банка" на 20 миллиардов с дисконтом 99%

Фонд гарантирования вкладов на "голландском" аукционе продал пул активов "Дельта Банка", в который вошли права требования по кредитам до юрлиц и физлиц на 20 млрд грн.

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Среди соответствующих должников - в т.ч. "Херсонский судостроительный завод", а также ООО "Ти Эл Си Системс", ООО "Украинский Бизнес Франчайзинг", ООО "Мерчант Хаус" (последние три структуры фигурировали в материалах уголовного производства Генпрокуратуры №относительно возможного вывода "Дельта Банком" за границу 4,1 млрд грн рефинансирования НБУ в 2014 году).

Победителем аукциона с предложением 46,1 млн грн стало ООО "Финансовая компания "Дата Финанс". В госреестре владельцем этой структуры значится Олег Пекарский.

В июле ФГВФЛ продал пул активов Дельта Банка, в который вошли права требования к юридическим и физическим лицам на сумму 14,3 млрд грн.

Как писал БизнесЦензор, Национальная полиция сообщила о подозрении бывшему владельцу "Дельта Банка" Николаю Лагуну в деле о неуплате налогов на сумму более 30 млн грн.

Напомним, ПАО "Дельта Банк" признан неплатежеспособным 2 марта 2015 года, тогда же в банк была введена временная администрация. Решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "Дельта Банк" Нацбанк принял 2 октября 2015 года.

По оценке Фонда гарантирования вкладов физлиц, ориентировочные общие потери кредиторов в результате доведения до банкротства "Дельта Банка" составляют более 24,5 млрд грн.

Крупнейшими акционерами "Дельта Банка" на начало 2015 года являлись Николай Лагун (70,61%) и Cargill Financial Services International, Inc. (29,39%).

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2015 года по размеру общих активов "Дельта Банк" занимал 4 место (60,3 млрд грн) среди 158 действовавших на тот момент банков.

В Украине Николаю Лагуну принадлежали "Дельта Банк", "Омега Банк", "Астра Банк" и "Кредитпромбанк", а также белорусский "Дельта Банк". Все они находятся в состоянии ликвидации, за исключением "Астра Банка", который был продан Фондном гарантирования вкладов физических лиц новому собственнику.