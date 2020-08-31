Нацполиция сообщила о подозрении экс-чиновнику "Нафтогаза"

Бывшему руководителю общества, учредителем которого является НАК "Нафтогаз", следователи Нацполиции Украины сообщили о подозрении.

Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД сообщает БизнесЦензор.

В ходе следствия правоохранители установили, что руководитель общества, разработал "схему" завладения средствами компании.

В течение 2018-2019 годов, с нарушением требований законодательства, на основании выданных им приказов было безосновательно выплачено производственных премий на общую сумму 1,7 млн грн, из которых более 960 тысяч гривен - непосредственно директору общества.

Полицейские собрали достаточно доказательств причастности чиновника к растрате и завладении средствами компании.

28 августа бывшему директору структурного подразделения НАК следователи Главного следственного управления Нацполиции сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.