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Помпео заявил Зеленскому об обеспокоенности США по поводу китайских инвестиций в Украину

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Помпео заявил Зеленскому об обеспокоенности США по поводу китайских инвестиций в Украину
Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич" (Запорожье).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич", - говорится в распространенном сообщении госдепа о состоявшейся еще 26 августа телефонной беседе Помпео с Зеленским.

В сообщении также говорится, что стороны обсудили развитие событий в Беларуси, усилия Украины по борьбе с COVID-19 и вопросы "дипломатического урегулирования, связанного с российской агрессией на востоке Украины и восстановлением украинского суверенитета и территориальной целостности в Крыму". 

Как писал БизнесЦензор, дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского подали новое заявление в АМКУ о покупке акций "Мотор Сичи". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.

По какой схеме Ярославский может стать владельцем акций "Мотор Сич" читайте в нашем тексте. 

После этого президент Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю. АМКУ продолжает расследовать продажу предприятия.

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Топ коментарі

  • Moto Gaz 63d7aaac
    Американцы брезгливо тыкают палкой в ЗеГниду
  • Yakov Nemo
    До этих Ебана...ек ни как не дойдет , что в этой жизни , лучше держаться США . Как это делает ОАЭ и Израиль , и пофиг какой там строй Помпео заявил Зеленскому об обеспокоенности США по поводу китайских инвестиций в Украину - Цензор.НЕТ 596 Да не так демократично , как в свободной Белорусии , зато не бедствуем и врагам даем отпор Помпео заявил Зеленскому об обеспокоенности США по поводу китайских инвестиций в Украину - Цензор.НЕТ 3247 Помпео заявил Зеленскому об обеспокоенности США по поводу китайских инвестиций в Украину - Цензор.НЕТ 3247
  • Иван Шумейко
    Украине самой нужен Моторсич. Ведь он может выпускать реактивные двигатели к крылатым ракетам. Крылатая ракета имея дальность в 1-1.5 тыс км очень малозаметная и ее тяжело обнаружить(летит на сверхмалой высоте огиьбая рельеф)-вполне и сразу успокоит Россию с их вечными притязаниями на территорию Украины. Всего 100 таких ракет и по поводу российской агрессии можно не беспокоится. Стоить они будут максимум 200 млн баксов-это в много раз меньше чем каждый год разворовывается в Украине и вывозится за границу.
    Ратектные военные технологии уже давно главное направление в военных технологиях-как самый точный и эффективный вид оружия поражающий врага на очень большом расстоянии. Москвичи тут-же успокоятся зная что на их город направленны 50 украинских ракет которые могут одновременно страртануть с разных уголоков Украины а так-же Черного и Азовского морей и которых и половину ихнее ПВО не собьет. Даже ядерного оружия не нужно. Погуглите как американские крылатые ракеты уничтожали укрепленные подземные авиаангары в Сирии
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