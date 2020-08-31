Помпео заявил Зеленскому об обеспокоенности США по поводу китайских инвестиций в Украину

Госсекретарь США Майк Помпео заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому об обеспокоенности его страны инвестициями Китая в украинский промышленный сектор, в частности, намерениями приобрести предприятие "Мотор Сич" (Запорожье).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Госсекретарь Помпео поднял вопрос об опасениях США по поводу пагубных инвестиций КНР в Украину, включая усилия Пекина по приобретению производителя двигателей "Мотор Сич", - говорится в распространенном сообщении госдепа о состоявшейся еще 26 августа телефонной беседе Помпео с Зеленским.

В сообщении также говорится, что стороны обсудили развитие событий в Беларуси, усилия Украины по борьбе с COVID-19 и вопросы "дипломатического урегулирования, связанного с российской агрессией на востоке Украины и восстановлением украинского суверенитета и территориальной целостности в Крыму".

Как писал БизнесЦензор, дочерняя компания Beijing Skyrizon и DCH Group украинского бизнесмена Александра Ярославского подали новое заявление в АМКУ о покупке акций "Мотор Сичи". Компания Ярославского в качестве партнера китайцев сменила государственный "Укроборонпром", который ранее заявил об отказе от участия в сделке.

По какой схеме Ярославский может стать владельцем акций "Мотор Сич" читайте в нашем тексте.

После этого президент Зеленский потребовал от Кабмина, СНБО и СБУ проанализировать сделку с точки зрения влияния на безопасность государства. В свою очередь в СНБО заявили о риске незаконной передачи оборонных технологий при продаже "Мотор Сичи" Китаю. АМКУ продолжает расследовать продажу предприятия.