Новини

Нацбанк уточнил процедуру лицензирования инкассаторов

2710
Нацбанк уточнил процедуру лицензирования инкассаторов
Национальный банк Украины уточнил процедуру лицензирования юридических лиц, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации.

Об этом со ссылкой на пресс-службу НБУ сообщает БизнесЦензор.

Дополнительно урегулирован вопрос о возвращении оплаты заявителю, в случае отказа в выдаче лицензии или в получении согласования Национального банка на осуществление операций по обработке и хранению наличности.

Также установлены требования к юридическому лицу страховать полный объем наличности, которой будет обрабатываться и храниться.

Теперь юридическое лицо обязано сообщать Национальному банку, в случае открытия новых обособленных подразделений для обработки и хранения наличности.

"Такие изменения сделают понятной процедуру лицензирования юридических лиц, которые намерены предоставлять банкам услуги по инкассации и осуществлять операции по обработке и хранению наличных, а также способствовать защите интересов их клиентов", - сообщает НБУ.

Підтримати Цензор.НЕТ 

ТОП-новини

всі новини