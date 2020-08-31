Минцифры попросило 700 миллионов на подключение 2 тысяч школ к интернету

Министерство цифровой трансформации совместно с Министерством образования и науки направило местным администрациям письмо о необходимости срочного подключения к интернету 2 тыс. школ за счет финансирования из образовательной субвенции.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра цифровой трансформации по развитию цифровой инфраструктуры Александр Шелест, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"На сегодня в Украине более 6 тыс. школ не имеет оптического подключения к интернету, которое необходимо для полноценного использования возможностей дистанционного обучения. Общими усилиями совместно с Министерством образования и науки, а также с местными администрациями мы определили перечень из 2 тыс. школ, которые нуждаются в первоочередном подключении", – сказал чиновник.

По словам заместителя министра, эти 2 тыс. школ расположены в населенных пунктах, не имеющих ни одного оптического провайдера. Соответственно, нормального подключения к сети нет не только у школ, но и у непосредственно учеников и педагогического состава.

При этом Шелест подчеркнул, что подключение школ к сети интернет – задача местной власти, и средства на это должны выделяться из областных и местных бюджетов. В том числе, на это может быть направлено финансирование из остатков образовательной субвенции на начало бюджетного периода.

"По предварительным оценкам, на подключение этих 2 тыс. школ к интернет необходимо 700-720 млн грн, при этом остатки образовательной субвенции на 1 января составляли более 5 млрд грн. То есть денег у местных бюджетов вполне достаточно. Более того, по состоянию на 1 июля этого года эти остатки увеличились и составили 8 млрд грн", – заявил Шелест.

Минцифры и Минобразования уже направили совместное письмо во все областные и местные администрации с перечнем школ, нуждающихся в срочном подключении, и указанием рекомендаций по подключению.

"В соответствии с европейской стратегией "гигабитного общества", все образовательные заведения должны быть подключены к скоростному интернету со скоростью как минимум 1 гб/сек. В Украине сегодня нет суперразвитой системы удаленного обучения, соответственно, спрос может быть несколько ниже, и наши рекомендации – немного проще", – отметил замминистра.

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По его словам, Минцифры рекомендует подключать школы на скорости не менее 100 мб/сек, но с возможностью ее увеличения в будущем без замены сетевого оборудования.

Шелест сообщил, министерство попросило местные власти согласовывать с Минцифры каждую закупку, которая будет осуществляться в рамках подключения школ к интернету в рамках Национальной программы информатизации.

Как сообщалось со ссылкой на подсчеты Минцифры, в целом в Украине 4,2 млн населения проживает в населенных пунктах, где нет ни одного оптического провайдера. Еще 1,55 млн сельского населения не имеет возможности подключиться к оптическому интернету из-за его высокой цены. Соответственно, 5,75 млн украинцев не имеют возможности подключиться к качественному фиксированному широкополосному доступу к сети интернет, а более 65% сел не покрыты доступом к ШПД.