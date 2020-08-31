Кабмин предложил запретить приватизацию каналов для поставки воды в Крым

Кабмин внес в законопроект "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации" Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала.

Как сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, эти предприятия включены в перечень для обеспечения постоянного наблюдения за ними и избежания возможных угроз национальным интересам Украины, передает БизнесЦензор.

"Минреинтеграции обеспокоено ситуацией во временно оккупированном Крыму, где российские оккупационные власти варварски используют водные ресурсы для обеспечения водой оккупационной армии и дальнейшей милитаризации украинского полуострова, пренебрегая при этом потребностями населения", – сказал заместитель министра Игорь Яременко.

В министерстве отмечают, что по оценкам специалистов, имеющихся ресурсов достаточно для полного обеспечения потребностей населения полуострова.

"То, что мы наблюдаем, является сознательным нарушением Россией норм международного гуманитарного права. Украина возобновит подачу воды в Крым сразу после его деоккупации", – добавил Яременко.

В министерстве напомнили, что Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала находятся в Перечнеь объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденном постановлением Кабмина №83 от 4 марта 2015 года.

Напомним, в зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте №2831-1 авторства депутатов от "Слуги народа" из перечня предприятий, не подлежащих приватизации, исключили Управление Северо-Крымского канала и Управление Главного Каховского магистрального канала, которые обеспечивают поставки воды на Крымский полуостров.