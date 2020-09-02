Кабмин начнет проводить заседания онлайн (обновлено)

Кабинет министров принял постановление, предусматривающее возможность проведения заседаний онлайн.

Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая заседание Кабмина.

"Опасность COVID в Украине остается стабильно высокой, об этом свидетельствует статистика, которую мы видим каждый день. Для обеспечения бесперебойной работы Кабинета министров я считаю необходимым принять постановление о возможности проведения заседаний правительства онлайн", – сказал премьер.

Шмыгаль отметил, что комитеты Верховной Рады уже проводят заседания в онлайн-режиме.

"Юридически это возможно, сегодня мы рассмотрим такую возможность и для Кабинета министров, и для правительственных комитетов. Надеюсь, что мы этим не будем иметь необходимость пользоваться, но обязательно должен быть альтернативный план для работы правительства в условиях повышения угроз на заболевание COVID", – добавил премьер.

Как сообщил в сети Facebook по итогам заседания правительства редставитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан, решение принято с однодневной доработкой.

Согласно проекту документа, решение о проведении заседания в режиме видеоконференции принимает премьер-министр. В таком заседании, кроме членов правительства, могут принимать участие и другие лица, определенные премьером.

Согласно регламенту, онлайн-заседания могут проводиться в неотложных случаях, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций, ликвидации их последствий, или по другим вопросам, которые связаны с угрозой жизни или здоровью населения, по неотложным вопросам проведения операции Объединенных сил и обороноспособности государства, в период действия карантина, связанного с Covid-19, и в других случаях по решению премьера.

Онлайн-заседание открывается в случае, когда в нем берет участие более половины должностного состава Кабмина.

Во время онлайн-заседания в зале заседаний правительства должен присутствовать премьер-министр, первый вице-премьер или вице-премьер, а также могут пребывать члены правительства, которые являются докладчиками по вопросам повестки дня, государственный секретарь Кабмина, его заместители, руководитель аппарата премьера, а также другие лица, участие которых необходимо в заседании, и сотрудники секретариата правительства для организационно-технического обеспечения проведения онлайн-заседания.

Голосование во время онлайн-заседания осуществляется путем поднятия руки членом правительства.