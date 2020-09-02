Кабмин обновил стратегию реформы госбанков рамках программы с МВФ

Кабинет министров в рамках программы с Международным валютным фондом обновил принципы стратегического реформирования государственных банков.

Соответствующее решение было принято на заседании Кабмина в среду, 2 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Основные приоритеты положений – это внедрение стратегий для каждого банка госсектора, защита и поддержка реализации реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в набсовете, уменьшение доли неработающих активов на балансе, сокращение позиции государства, госпредприятий в банках госсектора и другое", – сказал заместитель министра финансов Денис Улютин на заседании Кабмина.

Улютин уточнил, что Министерство финансов разработало обновленную редакцию основ стратегического реформирования госбанков по итогам консультаций с международными экспертами, Национальным банком Украины и банками госсектора.

Как сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, также присутствовавший на заседании Кабмина, регулятор поддерживает обновление принципов стратегического реформирования госбанков.

"Мы бы хотели поддержать этот проект документа, потому что, в соответствии с 17 статьей Меморандума с МВФ, Украина также взяла на себя обязательства обновить стратегические положения. Мы действительно отработали этот документ, и хочу поддержать коллег из Министерства финансов с тем, чтобы его можно было утвердить как можно скорее", – сказал Шевченко.

Как уточнили в пресс-службе Министерства финансов, в соответствии с утвержденными Основами стратегического реформирования банковского сектора, государство планирует внедрить стратегии для каждого государственного банка, до 2025 года снизить долю государства в банковском секторе с 60% до 25%, сократить долю неработающих активов на балансах государственных банков, а также защищать и поддерживать реализацию реформы корпоративного управления с большинством независимых членов в наблюдательном совете.