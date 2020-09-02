Кабмин одобрил выход Украины из трех соглашений в рамках СНГ

Кабинет министров на заседании в среду, 2 сентября, принял постановление "О денонсации и выходе Украины из некоторых соглашений, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств".

Как передает БизнесЦензор, об этом представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан сообщил на своей странице в сети Facebook.

В частности, постановлением предусматривается денонсировать Соглашение о сотрудничестве в области ветеринарии от 12 марта 1993 года, а также выйти из Соглашения о сотрудничестве в области санитарной охраны территории государств-участников СНГ от 31 мая 2001 года и Соглашения о создании Координационного совета по карантину растений государств-участников СНГ от 30 мая 2012 года.

Напомним, Украина постепенно выходит из отдельных договоров, заключенных в рамках Содружества Независимых Государств для Украины.