Рада ратифицировала соглашение с Канадой о совместном кинопроизводстве

Верховная рада ратифицировала межправительственное Соглашение о совместном производстве аудиовизуальных произведений с Канадой.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №0040 проголосовали 318 депутатов.

Соответствующее соглашение было подписано 2 июля 2019 года в Торонто.

Ожидается, что вступление соглашения в силу позволит расширить возможности продвижения украинских креативных индустрий, в частности, аудиовизуальных произведений путем постоянного обмена и межкультурного диалога между странами, участия украинских производителей аудиовизуальных произведений в международных кинопроектах, а также популяризации украинского искусства за рубежом.

Применение положений Соглашения обеспечит предпосылки для создания совместных украинско-канадских аудиовизуальных произведений, будет способствовать двустороннему сотрудничеству в сфере кинематографии между Украиной и Канадой.