Акционеры "Донецкстали" утвердили мировое соглашение по долгу на $840 миллионов

Акционеры ЧАО "Донецксталь"-металлургический завод" переуступили ООО "Оптимал Трейд" права требования задолженности ПАО "Днепровский металлургический комбинат" (ДМК), входящего в корпорацию "Индустриальный союз Донбасса" (ИСД), на общую сумму 8,18 млрд грн.

Согласно сообщению "Донецкстали" в системе НКЦБФР, такое решение приняло внеочередное общее собрание акционеров 2 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, акционеры предоставили согласие на мировое соглашение (Settlement Deed) с компанией Barlenco Ltd (Кипр, аффилирована с крупнейшей украинской горно-металлургической группой "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского) и Itineris Holdings Limited (Британские Виргинские острова) в рамках урегулирования дела, находящегося на рассмотрении Лондонского международного арбитражного суда (London Court of International Arbitration), на общую сумму $840 млн.

Бенефициаром зарегистрированного в сентябре 2017 года торговца металлами и металлическими рудами "Оптимал Трейд" с выручкой 17,3 млрд грн в 2019 году в Едином госреестре юридических лиц и физлиц-предпринимателей указан Олег Семенов из Херсона, который владеет ею через кипрскую Nerselia Holding Ltd. Человек с такими же ФИО известен как бывший многолетний топ-менеджер в компаниях Ахметова.

Согласно проекту решения о переуступке долга, ЧАО "ДМЗ" обязуется в полном объеме выплатить кредиторам сумму в размере $340 млн и оплатить (возместить) ЧАО "Шахтоуправление Покровское" сумму в размере $500 млн в гривне по курсу гривни к доллару США, установленному НБУ на дату выплаты, которую ЧАО "ШУ "Покровское" полностью выплачивает кредиторам.

Как сообщалось, в 2018 году группа "Метинвест" официально объявила о покупке приблизительно за $190 млн до 24,99% акций нескольких украинских активов, в состав которых входят несколько предприятий, занимающихся добычей, обогащением и продажей угля.

Наиболее значимыми из них являются шахтоуправление "Покровское" и Свято-Варваринская обогатительная фабрика, вместе представляющие собой крупнейший в Украине угледобывающий и производственный комплекс.

Компания также получила опцион на выкуп 75,01% акций у соинвесторов, владеющих рядом предприятий группы "Донецксталь".

Кроме того, те же компании, которые фигурировали в сделке по покупке ШУ "Покровское", – Metinvest B.V., кипрские Altana Ltd и Misandyco Holdings Ltd, виргинская Treimur Investments Ltd. – также стали владельцами ЧАО "Донецксталь".

В августе президент ПАО "Ш/у "Покровское" Леонид Байсаров заявил, что предприятие, которое является крупнейшим производителем коксующего угля в Украине, войдет в состав ООО "Метинвест Холдинг" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

Напомним, ЧАО "Донецксталь" – металлургический завод" в августе 2013 "Донецксталь" (Украина) и Energotrading Limited (Гонконг) выступили заемщиками синдицированного финансирования $500 млн в виде двух кредитных траншей в $225 млн и $275 млн со сроками погашения три и пять лет. Ведущими организаторами сделки стали ING Bank N.V. (Нидерланды), ИНГ Банк Украина, Unicredit Bank AG (Германия), Укрсоцбанк (группа Unicredit), VTB Bank (France) SA, VTB Bank (Deutschland) AG, Raiffeisen Bank International AG (Австрия), Райффайзен Банк Аваль, также East-West United Bank S.A. (Люксембург).