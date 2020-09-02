Транзит газа через Украину упал на 42%. ИНФОГРАФИКА

Транзит природного газа через газотранспортную систему Украины в январе-августе 2020 года составил 34,8 млрд кубометров, что на 42% меньше, чем за аналогичный период 2019 года (59,6 млрд кубометров).

Об этом говорится в сообщении "Оператора ГТС Украины", передает БизнесЦензор.

Как сообщается, в западном направлении транзитировано 32,4 млрд кубометров (Словакия – 23,9 млрд кубометров, Венгрия – 5,9 млрд кубометров, Польша – 2,6 млрд кубометров), что на 36% меньше, чем в январе-августе 2019 года, в трансбалканском – 2,3 млрд кубометров (Молдова – 1,87 млрд кубометров, Румыния – 0,46 млрд кубометров), что на 73% меньше прошлогоднего показателя по этому направлению.

Несмотря на существенное падение транзита по сравнению с прошлым годом, "Газпром" (Россия) полностью оплачивает забронированные на этот год транзитные мощности (178 млн кубометров в сутки), которые он по итогам января-августа использовал на 80%.

"Со своей стороны ОГТСУ выполняет все суточные заявки и в дальнейшем продолжит обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны", - отмечают в компании.

Как сообщалось, Украина в 2019 году увеличила транзит природного газа через свою ГТС на 3,2% (на 2 млрд 806,7 млн кубометров) по сравнению с 2018 годом – до 89 млрд 585,9 млн кубометров. В том числе транзит газа через страну в Европу составил 86,696 млрд куб. м (+3,4% к 2018 году), в Молдову – 2 млрд 889,9 млн кубометров (-1,7%).