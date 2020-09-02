Киевский метрополитен оценил убытки из-за жесткого карантина в 620 миллионов

Представители профсоюзов КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" просят Киевсовет выделить дополнительное финансирование для коммунальных предприятий на выплату заработных плат их сотрудникам из-за потери доходов во время жестких карантинных ограничений.

Об этом сообщается на сайте КП "Киевский метрополитен", передает БизнесЦензор.

"Потеря доходов КП "Киевский метрополитен" с 17 марта по 25 мая 2020 года составила около 621 млн грн. В обычных условиях предприятие должно получить в среднем 277 млн грн доходов в месяц от перевозок. На выплату заработной платы "Киевский метрополитен" тратит до 200 млн грн в месяц. То есть с 17 марта до 25 мая метрополитен вообще не получил доходов от перевозки", – сказано в сообщении.

Кроме того, вследствие карантина пассажиропоток в метро значительно упал: до карантина в рабочий день он составлял около 1,5 млн пассажиров, а сейчас – до 1 млн.

"С целью обеспечения стабильной работы предприятия, своевременной выплаты заработной платы необходимо увеличить объем бюджетных ассигнований для КП "Киевский метрополитен" не менее чем на 162 млн грн. Вследствие уменьшения доходов в КП "Киевский метрополитен" возникнет дефицит средств и риск невыплаты зарплаты уже в октябре-ноябре 2020 года", – говорится в обращении профсоюза.

В то же время в КП "Киевпастранс" задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 31 августа 2020 года составила 77,4 млн грн, тогда как финансовый результат предприятия за январь-июль был отрицательным и составил "минус" 178,5 млн грн.

Представители профсоюза подчеркивают, что на период карантина потеря доходов предприятия за месяц достигла 162,2 млн грн.

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"То есть при строгих ограничениях КП получало 6,3 млн грн среднего дохода в месяц, тогда как в обычных условиях его средний доход за месяц составляет 169,2 млн грн", – отмечается в сообщении.

Профсоюзы предприятий призывают депутатов Киевсовета на ближайшем заседании, 3 сентября, принять решение о дополнительном финансировании КП "Киевский метрополитен" и "Киевпастранс" для возможности выплачивать зарплату и в дальнейшем обеспечивать перевозку пассажиров в обычном режиме.

Напомним, из-за введения карантинных ограничений столичный метрополитен прекратил перевозки пассажиров на период с 17 марта по 25 мая, а наземный общественный транспорт работал в спецрежиме, обеспечивая подвоз к работе медиков и работников стратегических предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города.