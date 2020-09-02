Кабмин разрешил перерабатывающим предприятиям АПК пользоваться удешевлением кредитов

Правительство усовершенствовало процедуры предоставления господдержки АПК и расширило круг ее получателей, приняв соответствующие изменения в порядки программ.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, передает БизнесЦензор.

В частности, решено:

предоставить возможность субъектам агропромышленного комплекса получать удешевление кредитов у нескольких банков;

предоставить возможность предприятиям, занимающимся переработкой сельскохозяйственной продукции, воспользоваться программой удешевления кредитов;

отказаться от нормативов при предоставлении финансовой поддержки путем частичного возмещения стоимости построенных и реконструированных объектов по хранению и переработке плодово-ягодной продукции, винограда и хмеля.

"Сегодняшнее решение правительства упрощает алгоритмы некоторых программ господдержки АПК и тем самым открывает новые возможности. Так, аграрии смогут обращаться по удешевлению кредитов в несколько банков. Важно, что такая опция теперь будет и у тех предприятий, которые занимаются переработкой. Все эти изменения направлены на то, чтобы малый и средний бизнес получил еще больший доступ к финансовым ресурсам и чтобы у нас развивалась перерабатывающая отрасль", - прокомментировал министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко.