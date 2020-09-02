Шмыгаль анонсировал программу создания оросительных систем в южных областях

Кабинет министров планирует запустить в 2021 году программу создания оросительных систем в южных областях Украины.

Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

По словам премьера, с этой целью правительство начинает унифицировать нормативную базу для экологически безопасного орошения, полива и водоотведения.

"Наши аграрии и фермеры обращались постоянно к правительству с просьбой о создании эффективной системы строительства оросительных проектов. Поэтому на следующий год мы запланировали вместе с президентом расширить программу "Большое строительство" именно на создание оросительных систем в южных областях Украины", – сказал Шмыгаль.

По мнению премьер-министра, такие системы должны увеличить урожайность и обезопасить аграриев от неблагоприятных погодных условий.

Как сообщалось, ранее президент Владимир Зеленский пообещал внедрить льготное кредитование госбанками аграрного бизнеса для создания систем орошения.