Украина подпишет соглашение об открытом небе с Исландией

Кабинет министров Украины одобрил проект межправительственного соглашения с Республикой Сингапур и Исландией о воздушном сообщении.

Об этом сообщаетп пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает БизнесЦензор.

Кабмин также уполномочил председателя Государственной авиационной службы Александра Бильчука подписать соответствующие соглашения.

Соглашения будут определять порядок регулирования международных полетов при эксплуатации договорных линий между Украиной и Сингапуром и между Украиной и Исландией, порядок назначения авиапредприятий, устанавливать условия, согласно которым авиапредприятиям будут предоставляться и отменяться разрешения на выполнение регулярных полетов, предусматривать взаимное признание удостоверений членов экипажа, содержать положения относительно авиационной безопасности и тому подобное.

В частности, Соглашение о воздушном сообщении между Украиной и Исландией также устанавливать механизм инспектирования авиапредприятий с целью оценки их соответствия стандартам Международной организации гражданской авиации. Оно не предусматривает никаких ограничений по частоте, пунктов отправления/прибытия на территориях обеих стран для осуществления регулярного воздушного сообщения, а также количества авиапредприятий, которые могут быть назначены для осуществления таких перевозок.