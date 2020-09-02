ЕИБ выделил 12 миллионов евро на закупку новых трамваев

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) в рамках проекта "Городской общественный транспорт Украины" предоставит Львову 12 млн евро кредита на закупку 10 новых низкопольных трамваев.

Соответствующий договор был подписан в среду, 2 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры.

По данным министерства, еще 8,8 млн евро для финансирования закупки будет дополнительно выделено из городского бюджета.

Директор львовского КП "Львовэлектротранс" Андрей Свыщо отметил, что согласно планам компании, до конца 2025 года планируется полностью обновить трамвайный парк, а именно закупить 10 новых пятисекционных трамваев и капитально обновить и модернизировать 50 старых Tatra KT4-SU.

Как отмечают в Мининфраструктуры, участие в проекте "Городской общественный транспорт Украины" берут Запорожье, Киев, Львов, Одесса, Тернополь и Чернигов. Всего на реализацию проекта будет направлено около 400 млн евро, из них 200 млн евро – кредитные средства ЕИБ.