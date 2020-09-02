"Днепропетровскгаз" проверил 11 тысяч километров газопроводов перед отопительным сезоном

Сотрудники АО "Днепропетровскгаз" в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду завершают выполнять комплекс важных мер по обеспечению безаварийной и бесперебойной доставки газа клиентам.

Как сообщает пресс-служба компании, для приведения газопроводов в удовлетворительное состояние с начала года специалисты провели комплексное приборное обследование более 11 тыс км газовых сетей, передает БизнесЦензор.

При этом в регионе модернизировали и реконструировали 0,05 км газопровода, находившегося в аварийном или непригодном для использования состоянии.

Специалисты компании также провели капитальный ремонт 6 задвижек, провели реконструкцию 1 ГРП, замену 8 ГРП на ШРП и 27 замен устаревших ШРП на новые. Также работниками АО "Днепропетровскгаз" было обнаружено и ликвидировано 47 тысяч случаев утечки газа.

"С каждым годом объем работы увеличивается, ведь газопроводы постепенно изнашиваются. Многим газовым сетям в области уже более 50 лет. И в силу своего возраста они нуждаются не просто в ремонте, но и замене. Проведение крупнейших и самых сложных ремонтов обычно планируется на лето, ведь иногда нам приходится прекращать распределение газа на целые дома, улицы и даже села", – отметил главный инженер АО "Днепропетровскгаз" Александр Макаренко.

"Мы понимаем, что это приносит временный дискомфорт для потребителей газа, но просим их относиться к этому с пониманием, ведь все работы проводятся исключительно ради их безопасности", – добавил главный инженер.

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В компании отмечают, что работы по подготовке к отопительному сезону проводятся непрерывно в течение года. Для этого предприятие разрабатывает и утверждает инвестиционную программу и план развития. В эти мероприятия входят обследование сетей на предмет утечек газа и обнаружения мест повреждения, их устранение, покраска уличных газопроводов, реконструкция сооружений на газопроводах, их ревизия, наладка и тому подобное.

В свою очередь "Днепропетровскгаз" напоминает потребителям о том, что им, со своей стороны, к началу отопительного сезона нужно обратиться к специализированным организациям для проведения проверки дымовентканалов, заключить договоры на техническое обслуживание внутридомовых сетей и оплатить услуги по распределению газа.