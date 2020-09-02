СБУ разоблачила коррупционную схему во время грузоперевозок на Херсонщине. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали системную коррупцию в Черноморском межрегиональном управлении "Укртрансбезопасности".

Об этом говорится в сообщении СБУ, передает БизнесЦензор.

По данным предварительного следствия, сделка функционировала с участием бывших и действующих сотрудников управления, а также посредников.

Оперативники спецслужбы установили, что чиновник отдела предоставления административных услуг вместе с бывшим коллегой и местным коммерсантом систематически требовали средства от владельцев автотранспортных предприятий.

Бизнесмен занимался поиском клиентов, а экс-чиновник через бывшие связи обеспечивал беспрепятственное перемещение транспорта по автодорогам региона и отвечал за финансовую часть сделки. Стоимость "абонемента" на нарушение весовых норм составляла 1 тыс. грн с каждого грузовика, а за месяц злоумышленники незаконно обогащались минимум на 100 тыс. грн. Деньги дельцы получали на банковские карты и наличными.

Разоблачили злоумышленников во время получения неправомерной выгоды от очередного перевозчика. Ранее правоохранители задокументировали пять фактов получения ими взяток. Проверка их банковских счетов показала, что за время существования сделки фигурантам дела поступило почти 3 млн грн незаконных средств.

Уголовное производство осуществляется по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщение действующему чиновнику управления о подозрении и привлечения к ответственности других участников схемы.

Проверяется причастность сотрудников Управления патрульной полиции в Херсонской области в незаконной деятельности.

Разоблачение злоумышленников происходило вместе со следователями ГУ Нацполиции в Херсонской области под процессуальным руководством областной прокуратуры.