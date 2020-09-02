ЕБРР предоставит 28 миллионов евро кредита на решение проблемы мусора в Хмельницком

Европейский банк реконструкции и развития в рамках программы "Зеленые города 2" предоставит ХКП "Спецкомунтранс", принадлежащему городу Хмельницкий, кредит в сумме 28,5 млн евро для финансирования проекта восстановления и модернизации инфраструктуры твердых бытовых отходов (ТБО) в городе, оцениваемого в 36,5 млн евро.

Такое решение совет директоров банка принял 2 сентября, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кредит ЕБРР разбит на несколько траншей и дополняется инвестиционным грантом в размере до 5 млн евро от Инвестиционной платформы соседства ЕС (EU Neighbourhood Investment Platform) и местным взносом до 3 млн евро.

Проект включает два этапа. На первом – удовлетворение срочных потребностей города в инвестициях для реконструкции существующего полигона, строительства рядом новой карты инженерного санитарного полигона по стандартам ЕС и приобретение для него нового оборудования, а также улучшение систем сбора и транспортировки ТБО с софинансированием из бюджета города.

Второй этап будет включать в себя строительство нового мусороперерабатывающего завода для неорганических отходов и обособленной станции компостирования для отсортированных органических отходов. Такая поддержка вторичной переработки и создания современной инфраструктуры управления ТБО (сортировка и компостная переработка) должны привести к уменьшению количества отходов, которые в конечном итоге будут попадать на полигон.

Ожидается, что реализация проекта сократит выбросы CO2 на 100 тыс. тонн в год

ХКП "Спецкомунтранс" отвечает за сбор, переработку и утилизацию твердых бытовых отходов в Хмельницком. Компания имеет контракты с более чем 92 тыс. домашних хозяйств и почти 3 тыс. коммерческих и общественных организаций на вывоз и утилизацию отходов. Компания также является оператором существующего полигона, расположенного на территории города.

Выручка "Спецкоммунтранса" в 2019 году выросла на 53,8% – до 60,7 млн грн, а чистый убыток 2018 года в 0,12 млн грн сменился чистой прибылью 0,11 млн грн.