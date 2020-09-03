Суд разрешил взыскать с "Приватбанка" 10 миллиардов для компаний Суркисов

Печерский райсуд Киева под председательством судьи Сергея Вовка обязал государственный "Приватбанк" выплатить компаниям братьев Суркисов $350 млн (10 млрд грн).

Об этом сообщает Министерство финансов Украины, передает БизнесЦензор.

"Принятое 2 сентября решение Печерского суда под председательством судьи Вовка С.В. о порядке принудительного исполнения постановления об обеспечении спорного иска компаний братьев Суркисов об обслуживании депозитов, конвертируемых в капитал банка при национализации, направлено на фактическое взыскание с банка почти 10 млрд грн ($350 млн) и принято с нарушением норм процессуального законодательства", - заявляет Минфин.

Министерство финансов готовит апелляционную жалобу на данное решение.

Министр юстиции Денис Малюська разместил в Facebook определение суда. Согласно ему, Печерский районный суд Киева санкционировал принудительное списание средств и (или) арест имущества государственного ПриватБанка (Киев) в случае отказа выплачивать компаниям братьев Суркисов определенную судом сумму.

По словам Малюськи, взыскание нескольких миллиардов с государственного ПриватБанка, которое суд прописал в качестве обеспечения иска не только выходит за пределы статьи 150 Гражданского процессуального кодекса, но и делает невозможным дальнейшее исполнение решения суда.

Как уточнил агентству "Интерфакс-Украина" юридический советник ПриватБанка Андрей Пожидаев, общая сумма, определенная судом, составляет $347,374 млн (из них около $102 млн – проценты, насчитанные по ставке 13% годовых).

ну от ми і отримали ухвалу у справі Привату. Читайте. Насолоджуйтесь. а ще коротко нагадаю суть спору (якщо хто... Posted by Denis Malyuska on Thursday, September 3, 2020

Как сообщалось, ранее государственный "Приватбанк" заявил, что офшорные компании братьев Суркисов прибегли к манипуляции автоматизированным распределением судовых дел в пользу судьи Печерского суда Киеве Сергея Вовка.

"Приватбанк" 12 августа обратился в Национальное антикоррупционное бюро Украины с заявлением о противоправном назначении судьи Печерского районного суда Киева Сергея Вовка на дело № 757/7499/17 по иску оффшорных компаний братьев Суркисов о порядке выполнения решения суда от 2017 года об обязательстве банка обслуживать их депозиты.

Офшоры Суркисов требовали от суда обязать "Приватбанк" продолжать обслуживать их депозиты. В свою очередь "Приватбанк" указывает, что этих депозитов не существует, поскольку они были конвертированы в акции банка во время процедуры национализации.0

Печерский райсуд по итогам заседания 6 августа перенес на 14 августа рассмотрение иска офшоров Суркисов к "Приватбанку" относительно обслуживания их депозитов в связи с ходатайством истца ходатайстве об изменении своего заявления и ходатайством "Приватбанка" об отложении рассмотрения дела в связи с тем, что повестка и документы были получены непосредственно в день суда.

Юридический советник "Приватбанка" Андрей Пожидаев отметил, что истцы добавили в заявление к требованиям относительно погашения тела кредита (около $250 млн) размер процентов, "которые якобы "Приватбанк" должен указанным компаниям".

Сумма заявленных в последнем иске требований офшоров Суркисов с учетом изменения, внесенного 6 августа, достигла $350 млн (из которых $102 млн - проценты), отметили в пресс-службе.

Ранее, 15 апреля 2020 года, Киевский апелляционный суд отклонил апелляцию госисполнителя, оставив в силе разъяснение судьи Печерского райсуда Пидпалого, которым он обязал "Приватбанк" компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, размещенные на счетах кипрского филиала финучреждения - в целом около $250 млн.

Как сообщалось со ссылкой на министра юстиции Дениса Малюську, 28 апреля 2020 года сразу шесть британских компаний-взыскателей по отдельности обратились с заявлением о принудительном исполнении соответствующего решения, а 29 апреля ГИС Печерского района открыла исполнительное производство и направила соответствующее сообщение должнику.

По словам пресс-службы "Приватбанка", по состоянию на начало июня госисполнитель наложила на банк два штрафа в размере приблизительно 5 тыс. грн и 10 тыс. грн за невыполнение решения о выплате офшорам братьев Суркисов более $250 млн и передала материалы в Печерский райотдел Нацполиции для открытия уголовного производства.

Прокуратура Киева вызывала на допрос членов правления "Приватбанка" по факту невыполнения соответствующего решения суда.

В конце 2016 года, во время национализации банка денежные средства, размещенные семьей Суркисов и их компаниями на депозитных счетах "Приватбанка" и его филиалов, попали под процедуру bail-in, так как Суркисы были признаны связанными с "Приватбанком" лицами.