В Украине за сутки обнаружили 2430 новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 3 сентября обнаружено 2 430 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине выросло до 128 228, количество летальных случаев – 2 710, количество случаев выздоровления – 58 817. Продолжают болеть коронавирусом 66 701 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено во Львовской области – 15 116, Киеве – 14 158, Черновицкой области – 10 624, Харьковской области – 9 941, Ивано-Франковской области – 9 685.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине за сутки по состоянию на утро 2 сентября зафиксировано 2 495 новых случаев коронавируса.

На минувшей неделе Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

В свою очередь Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела эпидемическое зонирование в Украине с 31 августа. Теперь в "красную" зону кроме Черновцов вошел Ивано-Франковск, Калуш, Коломыя, Измаил, а также ряд других городов и районов.