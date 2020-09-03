Начальник полиции Киева рассказал, что ему предложили крышевать автоугонщиков

Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко рассказал, что усилия полиции в борьбе с угонщиками автотранспорта привели к критической для преступников ситуации - они напрямую предложили ему взятку за "крышевание" автоугонов. Сейчас оба злоумышленника задержаны.

Как рассказал Крищенко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", с предложением взятки за начало работы по "крышеванию" автоугонов на него напрямую злоумышленники вышли еще весной, передает БизнесЦензор.

"Я понял, что мне предлагают "крышевать" автоугоны. Меня это очень удивило. Мы считали, что это банальная провокация… Я еще не слышал, чтобы к начальникам полиции приходили с такими предложениями", - рассказал он.

Начальник столичного главка полиции рассказал, что было открыто производство, которое поддерживали представители Офиса генерального прокурора, и начали документировать преступные действия, все сомкнулось на начальнике райотдела. "Они ему предложили: давайте, будем решать вопросы. Мы вам будем давать проценты с прибыли", - сказал Крищенко.

По его словам, было проведено несколько встреч, задокументировано ряд предложений, как по решению конкретных уголовных дел, так и в целом "крышевания" автоугонов. В частности, как отметил Крищенко, шла речь о снятии с розыска одного из автоугонщиков. "Одним из наших условий было, чтобы этот человек пришел на встречу для передачи денег, чтобы мы смогли якобы обсудить, как его снять с розыска. И человек, который задерживался много раз, скрывался, соблюдал конспирацию, пришел на эту встречу", - рассказал руководитель полиции Киева.

Он сообщил, что этот человек и еще один были задержаны за предложение взятки должностному лицу – начальнику одного из райотделов.

Отвечая на вопрос о том, какую сумму за решение вопросов предлагали злоумышленники, Крищенко сказал: "В итоге взятка составила $350 тысяч. Со мной сумма не обсуждалась, это уже начальнику райотдела предложили. Это была сумма для начала. А потом они надеялись организовать процесс и рассчитываться процентами с продажи угнанных машин".

По словам начальника главка, такая ситуация была вызвана тем, что полиция в целом по Украине предпринимает радикальные меры по борьбе с преступлениями, связанными с угоном автотранспорта.

С 20016 года, по его словам, количество угонов автомобилей сократилось в разы. "Если раньше в Киеве в сутки в среднем угонялось пять и даже семь автомобилей, то сейчас два. Вот мы их сейчас так зажали, они уже в такой панике, что пошли на нетривиальные шаги – напрямую начальнику главка предложили "крышевание", - добавил Крищенко.

По его словам, задержанный, которых находился в розыске, является подозреваемым по ряду других дел, второй задержанный является подсудимым в нескольких уголовных делах.

При этом он добавил, что не может поручиться за весь личный состав полиции Киева в том, что они не участвуют в подобного рода схемах. "Мы понимаем, что в ситуациях с угонами могут быть задействованы наши бывшие сотрудники. Мы их задерживали. Понимаем, что есть и действующие полицейские, нечистые на руку, и представители других правоохранительных органов", - подытожил начальник ГУ Нацполиции в Киеве.