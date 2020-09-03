"Укрзализныця" ограничила движение поездов из-за лесного пожара в Харьковской области

В Харьковской области из-за приближения лесных пожаров в Двуречанском лесничестве к железнодорожным путям прекращено движение пассажирских поездов.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця", передате БизнесЦензор.

"В связи с приближением огня к путям временно закрыт для движения поездов перегон Двуречная – Молчаново. Пассажирские поезда на данном участке не ходят", - сообщает "Укрзализныця".

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил вице-премьер-министру Алексею Резникову, министру внутренних дел Арсену Авакову, министру обороны Андрею Тарану и министру социальной политики Марине Лазебной вылететь на места пожаров в Харьковской и Луганской областях.

2 сентября начался пожар в Харьковской области на территории Двуречанского лесничества на окраине села Горобьевка, где загорелся хвойный лес. Площадь пожара увеличилась до 400 га.