В госбюджете могут заложить 3,3 миллиарда на закупку новых вагонов, – "Укрзализныця"

Кабинет министров может выделить почти 3,3 млрд грн на закупку вагонов для АО "Укрзализныци" и 1,2 млрд на модернизацию инфраструктуры, заявил глава компании Владимир Жмак.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает БизнесЦензор.

По словам Жмака, сейчас в правительстве прорабатывается и готовится к подаче на рассмотрение Верховной Рады внесение в общий фонд государственного бюджета на 2021 новых бюджетных программ.

Речь идет о программе обновления подвижного состава для перевозки пассажиров, предусматривающий выделение 3,288 млрд грн на закупку 100 пассажирских вагонов и программу "Модернизация железнодорожной инфраструктуры" на сумму 1,179 млрд грн.

Как сообщал БизнесЦензор, "Укрзализныця" в 2020 году планирует приобрести 28 пассажирских вагонов на 653,6 млн грн и три дизель-поезда на 442,4 млн грн производства Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ).