Портфель ОВГЗ украинских банков вырос на 2,8 миллиарда

Портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) украинских банков увеличился на 2,815 млрд грн (на 0,7%) – до 415,068 млрд грн, тогда как юрлиц сократился – на 0,253 млрд грн (на 0.9%) – до 27,963 млрд грн, нерезидентов также уменьшился - на 0,105 млрд грн (на 0,1%) - до 86,645 млрд грн, физлиц – изменился незначительно