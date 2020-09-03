"Оператор ГТС" купил автомобилей на 110 миллионов

ООО "НИКО Центр Киев" до 31 мая 2021 года поставит в адрес ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" (ОГТСУ) 126 автомобилей-пикапов Mitsubishi L200 за 110,95 млн грн (или 92,462 млн грн без НДС).

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Согласно информации на портале ProZorro, соответствующий договор заключен сторонами 31 августа после победы официального дилера Mitsubishi в тендере.

При этом в договоре предусмотрена возможность изменения цены авто в случае, если в день передачи партии или всех авто курс гривни к доллару вырастет по сравнению с курсом НБУ по состоянию на дату объявления о закупке.

При объявлении тендера ожидаемая цена закупки была указана без НДС (95,317 млн грн), а, согласно тендерной документации, с НДС она составляла 114,38 млн грн.

Автомобили Mitsubishi L200 2,4 TD MT Invite, которые тремя партиями будет поставлять победитель (733,825 тыс. грн за ед. без НДС), выпущены в 2019 году в Таиланде, рассчитаны на пять человек, имеют грузоподъемность 915 кг, со смонтированным коммерческим КУНГОм (без боковых окон), оснащены дизельным двигателем объемом 2,44 тыс. куб. см., Евро-5. Гарантийный срок эксплуатации автомобиля – 3 года или 100 тыс. км пробега, КУНГа – 24 месяца с момента поставки.

Как сообщалось, в тендере участвовали ООО "Арма Моторс", которое также предлагало Mitsubishi L200 за 93,4 млн грн, а компании "Гранд Мотор" и "Сервисный центр "Диамант" – автомобили Toyota Hilux, соответственно за 95,317 млн грн и 95,3 млн грн (все – без НДС).

"Оператор газотранспортной системы Украины" обеспечивает бесперебойное функционирование ГТС Украины, интегрированной в газотранспортную систему Европы. ОГТСУ осуществляет транзит природного газа из РФ в страны Европейского союза и транспортирует его по магистральным газопроводам для потребителей всех регионов Украины.