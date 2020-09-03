Новини

"Центрэнерго" изучит возможность присоединения шахт после их аудита

3090
"Центрэнерго" изучит возможность присоединения шахт после их аудита
Госкомпания "Центрэнерго" изучает возможность принятия на свой баланс рентабельных шахт, что позволит трансформировать предприятие в вертикально интегрированную компанию и снизить себестоимость производимой электроэнергии.

Об этом сказано в пресс-релизе "Центрэнерго", передает БизнесЦензор.

Однако этот шаг может быть реализовать только после проведения аудита шахт, принятия решения, которое пребывает в компетенции Министерства энергетики Украины, и погашения всех долгов угледобывающих предприятий нынешними владельцами, указывают в компании.

Государственная энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" должна не только оставаться гарантом баланса в объединенной энергосистеме Украины и сохранения всей угольной отрасли, но и стать рентабельной и инвестиционной привлекательной - таковы интересы государства, говорится в сообщении.

В "Центрэнерго" убеждены, что Министерство энергетики также поддержит решение о необходимости проведения аудита.

"В то же время, очень важным является фактор социальной защиты шахтеров экономически неперспективных предприятий, о которых, мы уверены, достойно позаботятся профильные структуры исполнительной власти в соответствии с предусмотренной Правительством Концепции трансформации угольных регионов", - считают в "Центрэнерго".

В свою очередь компания "Центрэнерго готова активно приобщиться к созданию вертикально интегрированной структуры на всех этапах ее развития.

Компания "Центрэнерго", в состав которой входят Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС, находится в управлении Фонда государственного имущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.

Читайте БізнесЦензор у Telegram 

ТОП-новини

всі новини