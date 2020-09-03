"Центрэнерго" изучит возможность присоединения шахт после их аудита

Госкомпания "Центрэнерго" изучает возможность принятия на свой баланс рентабельных шахт, что позволит трансформировать предприятие в вертикально интегрированную компанию и снизить себестоимость производимой электроэнергии.

Об этом сказано в пресс-релизе "Центрэнерго", передает БизнесЦензор.

Однако этот шаг может быть реализовать только после проведения аудита шахт, принятия решения, которое пребывает в компетенции Министерства энергетики Украины, и погашения всех долгов угледобывающих предприятий нынешними владельцами, указывают в компании.

Государственная энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" должна не только оставаться гарантом баланса в объединенной энергосистеме Украины и сохранения всей угольной отрасли, но и стать рентабельной и инвестиционной привлекательной - таковы интересы государства, говорится в сообщении.

В "Центрэнерго" убеждены, что Министерство энергетики также поддержит решение о необходимости проведения аудита.

"В то же время, очень важным является фактор социальной защиты шахтеров экономически неперспективных предприятий, о которых, мы уверены, достойно позаботятся профильные структуры исполнительной власти в соответствии с предусмотренной Правительством Концепции трансформации угольных регионов", - считают в "Центрэнерго".

В свою очередь компания "Центрэнерго готова активно приобщиться к созданию вертикально интегрированной структуры на всех этапах ее развития.

Компания "Центрэнерго", в состав которой входят Трипольская, Углегорская и Змиевская ТЭС, находится в управлении Фонда государственного имущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.