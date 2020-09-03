Первый завод по производству водорода в Украине планируют запустить до конца 2021 года

Н2 в рамках меморандума с "Укргидроэнерго" и НАЭК "Энергоатом" планирует до конца 2021 года построить у Днепровской ГЭС водородный завод стоимостью 300 млн евро и вычислительный дата-центр у Запорожской АЭС на $700 млн.

Об этом рассказал СЕО Н2 Андрей Жовнер в интервью LIGA.net, передает БизнесЦензор.

Завод и дата-центр Н2 собирается реализовать в партнерстве с другими европейскими компаниями. На сегодня к этим проектам проявили интерес как минимум три потенциальных партнера. Соинвесторами могут стать австрийская Yom Capital и норвежская NBT.

"Соотношение вложений будет где-то 70 на 30. 30% инвестиций вложим мы с партнерами, 70% – кредиты от банков и специальных инвестфондов", – уточнил Андрей Жовнер.

5 августа глава Н2 Андрей Жовнер и СЕО Yom Capital Уолтер Комарек представляли проекты строительства дата-центра и завода по производству водорода и.о. министру энергетики Ольге Буславец. На следующий день презентация проектов состоялась в Офисе президента.

На презентации Зеленскому со стороны потенциальных инвесторов также был глава NBT Джоар Викен. Сейчас есть нюансы с проектной документацией и трансформаторами для дата-центра.

Завод и дата-центр планируется запустить или к середине, или к концу 2021 года. Точкой отсчета должны стать основные договора с НАЭК Энергоатом и Укргидроэнерго.

Справка: Н2 создана в феврале 2020 года. Учредителем и директором компании в реестре юридических лиц указаны Вадим Чижиковский и Андрей Жовнер. Это экс-сотрудники Секретариата Кабмина и Генеральной прокуратуры времен Виктора Пшонки. Оба провели на госслужбе почти 15 лет жизни, после чего сменили сферу деятельности и ушли в бизнес.

Прошлый год стал для Жовнера с Чижиковским сверхудачным. В январе 2019 года бывшие чиновники продали норвежской компании NBT проект строительства в Запорожской области ветроэлектростанции "София". Впоследствии он столкнулся с массой технических проблем и NBT в итоге пришлось отложить на 2021 год начало строительства первой очереди ВЭС общей мощностью 792,5 МВт.

Сделка не испортила отношения с NBT, а наоборот натолкнула на новые проекты в "зеленой" энергетике.